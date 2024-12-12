Новогодние ярмарки Подмосковья нанесли на карту

Интерактивная карта новогодних ярмарок появилась в Подмосковье, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Карта доступна на сайте «МОй АПК». На ней представлены адреса и точное время работы каждой из проводимых в области праздничных ярмарок. Кроме того, на карте можно найти информацию об организаторах мероприятий.

«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями», – отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Карта регулярно обновляется, и на ней отображается актуальная информация.