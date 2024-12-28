Новогодние мероприятия пройдут в подмосковных домах культуры

Подмосковные культурно-досуговые учреждения проведут более 4 тыс. новогодних мероприятий, они состоятся на территории 887 домов культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут выступления творческих коллективов, театрализованные спектакли, интерактивные программы, детские утренники. Для участников программы «Активное долголетие» проведут балы и мастер-классы. Помимо этого, в округах состоятся Елки глав муниципальных образований. Среди специальных гостей мероприятий будут дети семей-участников специальной военной операции и других социальных категорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей.

*Возрастное ограничение 0+