Новогодний календарь заданий от МосОблПарка опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье опубликовали Новогодний календарь заданий от АНО «МосОблПарк», в рамках него жители региона могут отправиться в парки, выполнить задания-рекомендации и посетить уникальные предновогодние мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Новогодний календарь заданий ­– отличное напоминание о том, что счастье в мелочах. С нашим календарем гости парков Подмосковья смогут узнать о декабрьских праздничных мероприятиях и необычных достопримечательностях парков», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В ведомстве уточнили, в этом зимнем сезоне для жителей и гостей Подмосковья откроют 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза. Кроме того, в регионе будут функционировать Школы помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Для посетителей подготовят мероприятия, зимние фотозоны и многое другое. Найти календарь можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

*Возрастное ограничение 6+