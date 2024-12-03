Новогодний календарь заданий от МосОблПарка опубликовали в Подмосковье
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В Подмосковье опубликовали Новогодний календарь заданий от АНО «МосОблПарк», в рамках него жители региона могут отправиться в парки, выполнить задания-рекомендации и посетить уникальные предновогодние мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Новогодний календарь заданий – отличное напоминание о том, что счастье в мелочах. С нашим календарем гости парков Подмосковья смогут узнать о декабрьских праздничных мероприятиях и необычных достопримечательностях парков», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
В ведомстве уточнили, в этом зимнем сезоне для жителей и гостей Подмосковья откроют 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза. Кроме того, в регионе будут функционировать Школы помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Для посетителей подготовят мероприятия, зимние фотозоны и многое другое. Найти календарь можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.
*Возрастное ограничение 6+