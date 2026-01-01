Фото: [ Администрация Реутов г. о. ]

Традиционный новогодний «Забег обещаний» прошел в Реутове 1 января в рамках масштабного проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Мероприятие провели на территории парка «Фабричный пруд». В нем приняли участие 115 спортсменов и более 300 болельщиков.

Участники собрались, чтобы активно начать новый год и дать символический старт исполнению своих самых заветных желаний. При регистрации каждый участник получил специальный стартовый номер, на котором записал свои личные цели на 2026 год.

Старт был дан ровно в полдень, после чего бегуны преодолели символическую дистанцию в 2026 метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на масштабные спортивные мероприятия, которые пройдут в Подмосковье зимой.