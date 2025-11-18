Новогоднюю ель установили у главного дома культуры Подольска — возле Дворца культуры «Октябрь». Высота дерева составляет 12 метров, а диаметр — 5 метров.

До этого в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что в Рузе была срублена главная новогодняя ель страны.

Ель в Подольске украсили 20 нитями гирлянд и 40 яркими шарами. Возле этого дерева 1 января проходят традиционное праздничное гулянье «Зимние забавы» и конкурс новогодних костюмов.

Также завершается украшение новогодней ели в Благовещенском сквере. Работы проводят специалисты Подольского комбината благоустройства. Всего в этом году они установят 30 каркасных новогодних елей и украсят три живые ели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 декабря в области дадут старт зимнему сезону.