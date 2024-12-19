Новостройку для переселенцев из аварийного жилья возвели в Дмитровском округе

В рабочем поселке Деденево Дмитровского округа завершили строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, застройщиком выступило МАУ «Управление капитального строительства Дмитровского г. о.». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили объект и установили, что все работы были выполнены в соответствии с проектной документацией. По итогам проверки застройщику было выдано заключение о соответствии построенного объекта проекту.

Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Вскоре новостройку введут в эксплуатацию, туда переедет 41 семья (порядка 110 человек).

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