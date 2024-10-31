Новую подстанцию скорой помощи построят в Ступино, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Документы, разрешающие возведение объекта, уже получены.

Модульную подстанцию построят по госпрограмме за счет бюджетных средств на территории рабочего поселка Михнево. Она будет рассчитана на пять бригад в смену.

В планах — возвести трехэтажное здание подстанции, здание контрольно-пропускного пункта, а также одноэтажный бокс для обслуживания автомобилей скорой помощи.

В здании подстанции обустроят помещения для приема посетителей и диспетчерскую. Объект оснастят современным оборудованием.

Сдать объект планируется в следующем году.