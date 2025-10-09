Новую программу развития газоснабжения и газификации Подмосковья подписали на Петербургском форуме

«Более 200 сел и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тыс. км газовых труб — они пройдут как между поселками, так и по улицам самих населенных пунктов. Работы завершат к 2030 году», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.