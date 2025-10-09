Новую программу развития газоснабжения и газификации Подмосковья подписали на Петербургском форуме
Подмосковье и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения региона
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Новую программу развития газоснабжения и газификации на 2026–2030 годы подписали Подмосковье и «Газпром» в рамках Петербургского международного газового форума. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Более 200 сел и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тыс. км газовых труб — они пройдут как между поселками, так и по улицам самих населенных пунктов. Работы завершат к 2030 году», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
В рамках форума пройдет свыше 110 мероприятий, в том числе конференций, семинаров, презентаций. Подмосковье представит областные проекты модернизации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области проведут модернизацию на 150 объектах водоснабжения и водоотведения.