Губернатор Подмосковья рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения

В 2025 году в Подмосковье планируют модернизировать порядка 150 объектов водоснабжения и водоотведения — 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, три канализационные насосные станции, а также 87 км сетей водоснабжения и водоотведения, в общей сложности в рамках трехлетней госпрограммы (2024-2026) предусмотрено более 370 мероприятий. Реализацию этой программы, а также готовность объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду обсудили на ВКС, который губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с членами правительства Московской области и главами округов.

«Прямое условие стабильной работы отопления – подготовка водозаборов, насосных станций, канализационных сетей к зиме. Важно заранее проверять узлы – от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, настроить резервное питание, пополнять набор запчастей, отработать график дежурств и маршруты выезда. Особенно важно внимание к наиболее изношенным объектам – КНС, ВЗУ, сетям, коллекторам. Все регламентные работы уже также должны быть завершены», – сказал губернатор.

В рамках подготовки объектов к холодам специалисты обследовали 3,5 тыс. задвижек, которые обеспечивают равномерное распределение воды по сети и предотвращают утечки, и заменили 1,8 тыс. из них. Кроме того, они установили более 160 частотных преобразователей (частотников), необходимых для управления скоростью вращения электродвигателей насосов, провели промывку свыше 800 резервуаров чистой воды. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев уточнил, что программу по замене задвижек, мойке резервуаров и установке частотников уже выполнили на 100%.

«Следующий этап – обследование всех ВЗУ и КНС на наличие резервных насосов и резервных скважин. Мы попросили глав вместе с руководителем и главным инженером РСО подписать акт по каждому объекту. У нас их почти 4,5 тыс., и в настоящий момент все акты составлены», – добавил он.

По словам министра, в регионе также обновляют технику для ресурсоснабжающих организаций (РСО), в этом году планируется закупить 350 специализированных машин. В конце сентября в 32 округа поступили 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора. В октябре в муниципалитеты будут направлены еще более 40, а также 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей, остальную технику — до конца года. В 2026 году планируется закупить еще 448 единиц техники, в 2027-м — 397.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.