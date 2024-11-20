Новую школу на 1,1 тысячи мест построят в Подольске

Новую общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест построят в Подольске, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Учреждение появится на Садовой улице.

Площадь школы составит 13,7 тысячи квадратных метров. В здании будет от двух до трех этажей. Блоки будут соединены в центральной части. Для младшеклассников и старшеклассников обустроят отдельные входы. Они будут выполнены с уровня тротуара.

В школе смогут обучаться 44 класса. В ней обустроят все необходимые для образовательного процесса помещения, в том числе мастерские, центр детских инициатив и IT-пространство. Актовый зал будет рассчитан на 350 мест, столовая — на 550 мест.

На прилегающей территории обустроят пространства для занятий спортом, а также площадку для посадки и высадки учащихся из автобуса.

Достроить школу планируется в 2026 году. С вводом учреждения в эксплуатацию в округе будет создано более ста рабочих мест.