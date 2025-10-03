Новую школу на 1,5 тыс. мест построили в ЖК «Жулебино Парк» в Люберцах

Новую школу на 1,5 тыс. мест возвели на территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Здание уже проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья. Объект получил заключение о соответствии проекту. В ближайшее время его введут в эксплуатацию. С открытием учреждения будет разгружена существующая гимназия № 41.

На территории ЖК построены 15 жилых домов, два детсада на 700 мест и поликлиника на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил школу № 8 в Химках, в которой были проведены ремонтные работы.