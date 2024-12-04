Новую систему ликвидации перенакоплений отходов ввели на контейнерных площадках Подмосковья

В Подмосковье ввели новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках, который позволит сделать процесс более быстрым и удобным. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но также и сокращает время реагирования на проблему. Уже подписано 92% от всех соглашений, эта работа будет продолжена и в следующем году», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, после введения новой системы уже фиксируется снижение числа жалоб от жителей на образование навалов. В рамках усовершенствованного алгоритма водители мусоровоза связываются с диспетчером, если видят навалы мусора на контейнерной площадки. После этого на место высылают мусоровоз или ломовоз. На прошлой неделе в числе лидеров по ликвидации навалов оказались Серпухов, Одинцово, Волоколамск, Чехов и Можайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.