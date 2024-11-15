Новую систему сопровождения инвесторов представили в Подмосковье

Так, в регионе в работу ведомства за полгода внедрили автоматизированную информационную систему «Инвестор». Подмосковье стало первым в стране регионом, где запустили такую CRM-систему управления инвестпроектами.

В системе завели более 1,1 тысячи проектов, которые находятся на сопровождении министерства. У инвесторов есть доступ к личным кабинетам и закрепленные за проектами менеджеры. По всем проектам расписаны дорожные карты. В результате средний срок реализации проектов сократился с трех до полутора лет.

Совокупный объем инвестиций по проектам превышает два триллиона рублей. Их реализация позволит создать в Подмосковье четверть миллиона рабочих мест. Восемь с половиной сотен проектов подразумевают строительство новых предприятий.