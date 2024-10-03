Новую спецодежду закупят для сотрудников коммунальных служб Подмосковья к зиме

Новые комплекты спецодежды закупят для специалистов коммунальных служб региона к зимнему периоду. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В составе стандартного комплекта — куртка, комбинезон или брюки, обувь, шапка и перчатки. Все элементы одежды утеплены для того, чтобы защитить сотрудников от холода во время работы на улице.

К примеру, в Раменском приобретут триста комплектов, Истре — 227, а в Пушкино — 73.