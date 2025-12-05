Новую стратегию развития образования в наукоградах разработают в Московской области

Областной форум «Наукоград: ступени успеха» прошел в Подмосковье на базе Технопарка Физтех-лицея им. Капицы. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В форуме приняли участие свыше 400 человек. В число участников вошли представители образовательных систем наукоградов Подмосковья, главы градообразующих предприятий, образовательных учреждений и научных центров, а также эксперты.

«Сегодняшняя встреча — рабочая. Важно услышать обратную связь от команд наукоградов, для этого мы пригласили экспертов: тех, кто живет и работает на территории Подмосковья», – заявила глава министерства Ингрид Пильдес.

В ходе стратегической сессии были разработаны практические решения по развитию инженерного образования, карьерных маршрутов учащихся школ и механизмов закрепления выпускников в наукоградах.

По итогам мероприятия будут сформированы инициативы по созданию непрерывной траектории «школа–вуз–предприятие». Также уделят внимание проектам по профориентации, внедрению формата «живых лабораторий» в компаниях и созданию цифровых карьерных профилей учащихся школ.

