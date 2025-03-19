Новые электрозарядные станции запустили в четырех округах Подмосковья

В Подмосковье запустили четыре новые электрозарядные станции. Объекты ввели в четырех округах, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, зарядки появились на территориях магазинов сети «Глобус» в Электростали, Подольске, Королеве и Пушкино. Мощность каждой составляет 150 кВт.

Как отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов, в Подмосковье спрос на электротранспорт с каждым годом растет. Поэтому в регионе планируют наращивать темпы развития соответствующей инфраструктуры.

«Уже сегодня рассматриваем развитие электротранспорта не только как работу власти в содействии открытия заправок, но и как целостную систему, в которую вовлечены автосалоны, станции технического обслуживания, индустрия гостеприимства», — сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по текущему и капитальному ремонту дорог. Он сообщил, что эти работы стартуют в апреле.