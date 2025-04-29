Новые игрушки появились в «Доброй комнате» подольской поликлиники

В Подольске детской поликлинике №2 передали новые игрушки и творческие наборы для «Доброй комнаты». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Подарки передали председатель муниципального Совета депутатов Алексей Никулин и замглавы округа, исполнительный секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова.

В частности, в комнате появились новые куклы и машинки, настольные игры, игрушки для песочники, наборы для творчества. Родители детей выразили благодарность за подарки и отметили, что благодаря «Доброй комнате» дети не боятся идти к врачу.

Ранее в администрации округа рассказали, что в Подольске были объявлены победители конкурса «Юные таланты».