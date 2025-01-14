Новые объекты выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье
Почти 60 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье
Фото: [Участок на торгах в г. о. Коломна./ЕАСУЗ]
На прошлой неделе в период с 9 по 10 января на земельно-имущественные торги в Подмосковье выставили 56 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Среди них оказались 38 земельных участков в аренду, 17 земельных участков — на продажу, а также одно нежилое помещение в аренду. Так, например, в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства, срок аренды составляет более 13 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.