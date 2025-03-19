Новые объекты выставили в Подмосковье на земельно-имущественные торги

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 109 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них оказались 75 земельных участков в аренду, 33 участка — на продажу, а также одно нежилое помещение в аренду. Так, например, под Волоколамском в деревне Ремягино можно купить участок для индивидуального жилищного строительства, в Дмитровском округе в селе Костино — арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Напомним, что найти информацию об объектах недвижимого имущества для приобретения на торгах можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.