Новые «перевернутые дома» появились в подмосковных парках
Дома вверх дном открыли в парках Раменского и Мытищ
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
«Перевернутые дома», где вся мебель расположена вверх дном, появились в подмосковных парках. О необычном проекте рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Объекты открыли в Раменском городском парке и в парке Мира Мытищ. Автором проекта является архитектурное бюро «КУЛЬТ-СТРОЙ».
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Мытищах интерьер перевернутого дома перекликается с жостовским народным промыслом. Так, фасад здания оформлен с использованием элементов жостовской росписи.
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Раменском проект реализовали в «арбузном» дизайне, что символизирует жизненную силу, благополучие и изобилие.