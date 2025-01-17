Новые «перевернутые дома» появились в подмосковных парках

«Перевернутые дома», где вся мебель расположена вверх дном, появились в подмосковных парках. О необычном проекте рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Объекты открыли в Раменском городском парке и в парке Мира Мытищ. Автором проекта является архитектурное бюро «КУЛЬТ-СТРОЙ».

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

В Мытищах интерьер перевернутого дома перекликается с жостовским народным промыслом. Так, фасад здания оформлен с использованием элементов жостовской росписи.

Фото: [ Министерство культуры и туризма МО ]

В Раменском проект реализовали в «арбузном» дизайне, что символизирует жизненную силу, благополучие и изобилие.