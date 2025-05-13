В 2025 году на территории Подольска высадили 90 тыс. тюльпанов

В Подольске на территориях общественных пространств в этом году высадили 90 тыс. тюльпанов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Наиболее крупные клумбы расположены у Дворца молодежи, на площади Славы, у фонтана «Первый бал Наташи Ростовой», на бульваре Льва Толстого, в сквере Молодоженов.

В общей сложности в 2025 году в округе планируется высадить около 260 тыс. саженцев, в том числе 32 тыс. виол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие набережные будут благоустроены в регионе в этом году.