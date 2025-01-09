Новые социально значимые закупки опубликовали в Подмосковье

В последнюю неделю 2024 года в Подмосковье в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовали 31 социально значимую закупку. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Наибольшее число закупок разместили в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Среди них- на поставки различных медицинских расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения, на капремонты в хозкорпусе ГБУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» и в одном из ФАПов ГБУЗ МО «Егорьевская больница». Помимо этого, были опубликованы закупки в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.