Новые социально значимые закупки опубликовали в Подмосковье
Более 30 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье в конце 2024 года
Фото: [Медиасток Подмосковья]
В последнюю неделю 2024 года в Подмосковье в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовали 31 социально значимую закупку. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Наибольшее число закупок разместили в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Среди них- на поставки различных медицинских расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения, на капремонты в хозкорпусе ГБУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» и в одном из ФАПов ГБУЗ МО «Егорьевская больница». Помимо этого, были опубликованы закупки в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.