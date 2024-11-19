Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Новые цистерны для полива газонов и промывки асфальта закупили в Подмосковье к следующему лету, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, было закуплено 79 емкостей. Они будут использоваться с тракторами в летний сезон.

Использование новых цистерн позволит повысить эффективность ухода за кустарниками и газонами в городах региона, а также облегчить процесс полива и мойки дворовых проездов.