Новый детский сад на 220 мест откроется в Мытищах в 2026 году

Открытие нового детского сада на 220 мест запланировано на 2026 год в Мытищах, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Учреждение строится на 2-й Крестьянской улице.

Объект возводится по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке устанавливают ограждения и занимаются армированием фундаментной плиты и вертикальных конструкций.

В садике будет два этажа, на которых обустроят все необходимые помещения для комфортного размещения девяти групп детей в возрасте от полутора до семи лет.

На прилегающей территории построят девять групповых площадок с теневыми навесами и комплексами для игр, проведут озеленение, обустроят тротуары и проезды.