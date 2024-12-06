Новый детский сад возводят на территории ЖК «Новая Рига» в Красногорске

На территории жилого комплекса «Новая Рига» в Красногорске возводят второй детский сад, рассчитанный на 230 мест, работы проводит ГК «Гранель» в рамках КРТ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что рабочие уже завершили прокладку трубопроводов отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, на финишной прямой находятся работы по устройству вентиляции и установке лифта, а также кладке стен и остеклению. На территории жилого комплекса уже ввели в эксплуатацию восемь домов, работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.