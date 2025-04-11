Новый дрон передали военнослужащему благодаря неравнодушным подольчанам

Благодаря поддержке жителей Подольска военнослужащему передали новый дрон Mavic 3T. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Ранее боец обратился за помощью к главе городского округа и в муниципальное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Технику приобрели за счет средств, переданных неравнодушными жителями округа в благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

В Подольске главой местного отделения ассоциации стал ветеран боевых действий, участник СВО Игорь Науменков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО в регионе.