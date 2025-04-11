Новый дрон передали военнослужащему благодаря неравнодушным подольчанам
Благодаря поддержке жителей Подольска бойцу СВО передали новый дрон
Фото: [t.me/podolskadm]
Благодаря поддержке жителей Подольска военнослужащему передали новый дрон Mavic 3T. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Ранее боец обратился за помощью к главе городского округа и в муниципальное отделение Ассоциации ветеранов СВО.
Технику приобрели за счет средств, переданных неравнодушными жителями округа в благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».
В Подольске главой местного отделения ассоциации стал ветеран боевых действий, участник СВО Игорь Науменков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке участников СВО в регионе.