Новый фельдшерский здравпункт построят в Кашире. Для этого Министерство имущественных отношений Московской области передало участок земли в деревне Каменка.

Объект возведут в рамках госпрограммы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Здравоохранение».

Площадь участка составляет 0,4 гектара. На нем построят здравпункт с кабинетами для приема пациентов, забора анализов и вакцинации, хранения лекарств и оборудования. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году.

В этом году Кашира вошла в список муниципалитетов, где предоставляют землю врачам 39 специальностей. Подать заявку на получение участка можно через администрацию городского округа.