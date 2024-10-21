Новый ФОК построят на Парковой улице в Кашире
Фото: [Медиасток.рф]
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Кашире, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Для реализации проекта был выделен участок площадью в два гектара.
Объект возведут на Парковой улице. Площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров. В нем обустроят ледовую арену, помещения для спортсменов, блок техподготовки хоккеистов.
ФОК будет рассчитан на три сотни посетителей. Сдать его планируется в 2026 году.