Новый ФОК с ледовой ареной начали строить в Кашире

В Кашире стартовало строительство нового ФОКа с ледовой ареной. Объект возводится на Парковой улице в рамках Народной программы «Единой России».

В здании спорткомплекса будет два этажа, а его общая площадь составит более 5 тыс. кв. м. В ФОКе обустроят ледовую арену, блок технической подготовки хоккеистов, медицинский блок, административные помещения.

Завершить строительство планируется в 2026 году. Однако, в связи с корректировками в проектно-сметной документации, сроки ввода объекта могут увеличиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные учреждения будут построены и модернизированы в этом году.