Новый гостиничный комплекс построят в Рузском округе

В деревне Нововолково Рузского округа построят новый гостиничный комплекс площадью более 3,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В результате реализации объекта будет создано более 100 новых рабочих мест. Его строительство планируется завершить в 2027 году», — отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Проектировщиком выступает Архитектурно-строительное бюро SWEETHOUSE (ООО «СВИИТ ХАУЗ»). В двухэтажном корпусе здания расположатся 38 гостиничных номеров, в одноэтажном — ресторан, рассчитанный на 100 посадочных мест.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина уточнила, что фасады будут сделаны из облицовочного кирпича в комбинации с деревом. Архитектурный облик ресторана выполнят с панорамным остеклением. На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство с озеленением, установят малые архитектурные форм и сделают автостоянку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.