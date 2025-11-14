Новый КамАЗ первой в стране протестирует компания — возчик ТКО из Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Подмосковная компания — возчик ТКО «ЭкоЛайф» первой в России протестирует новый КамАЗ. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Набережных Челнах прошла техническая конференция, в ходе которой руководство компании из Подмосковья и КамАЗ обсудили вопросы обслуживания и эксплуатации техники. Также были представлены новые автомобили КамАЗ К5.
Предприятия достигли договоренности о том, что подмосковная компания протестирует новый КамАЗ на маршрутах в Московской области в 2026 году.
