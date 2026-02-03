Новый компьютерный томограф передали больнице Дубны

Больнице Дубны передали новое оборудование. Это современный компьютерный томограф за 98 млн рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику установили в отделении лучевой диагностики. Аппарат на 160 срезов используется круглосуточно. В планах — проводить свыше 80 исследований в смену.

Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». До этого новый МРТ-аппарат передали больнице Ступино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что необходима трансформация сферы здравоохранения.