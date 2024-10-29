Новый модульный ФАП открыли в Шаховской
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта состоялось в Шаховской. Учреждение ввели в деревне Дубранивка, передает Министерство здравоохранения Московской области.
ФАП расположен на Школьной улице. Он будет обслуживать около 800 тысяч жителей деревни. В их числе более ста детей.
Помощь жителям будет оказывать фельдшер Раиса Лобачева, которая трудится в деревне уже пятнадцать лет.
На текущей неделе в регионе планируется открыть еще два модульных ФАПа.