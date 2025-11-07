Новый модульный здравпункт начал работу в Шатуре. Объект построили в поселке Пустоши, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Здравпункт рассчитан на 15 посещений в смену. В нем будут оказывать медпомощь более чем 1 тыс. жителей, в том числе 80 детям.

Пациенты смогут получить первичную медпомощь, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию, получить льготные лекарства, взять телемедицинскую консультацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации для жителей области.