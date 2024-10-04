Новый надземный переход через железную дорогу открыли в Серпухове

Новый разноуровневый надземный переход через железную дорогу открыли в Серпухове, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность перехода составляет почти 130 метров. Его остеклили, оборудовали лифтами и лестницами. Объект соответствует всем принятым стандартам.

Объект связал центральную часть города с микрорайоном имени Ногина. Также с него можно выйти на платформу станции «Серпухов». Ввод объекта сделал выход со станции удобнее для 15 тысяч жителей.