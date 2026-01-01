Новый пешеходный переход открылся в Лобне
Фото: [Администрация г.о. Лобня]
В Лобне открыли новый надземный пешеходный переход через железнодорожные пути между улицами Кольцевая и Полевая. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого обсудили развитие дорог в Подмосковье.
Протяженность перехода в Лобне составляет более 80 метров. Он связывает две части города и обеспечивает удобный доступ к важным социальным объектам.
Объект осмотрела глава округа Анна Кротова. Она отметила, что переход оснащен антивандальным остеклением и системой освещения. В ближайшее время на объекте завершатся пусконаладочные работы лифтов.
