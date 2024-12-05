Новый пост скорой помощи открыли в Одинцово
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый пост скорой помощи открыли в поселке Сосны в Одинцово, передает Министерство здравоохранения Московской области. Он рассчитан на две круглосуточные бригады.
«Благодаря открытию нового поста скорой медицинской помощи, бригады смогут более оперативно доезжать на вызовы», - отметил глава министерства Максим Забелин.
Новый пост будет обслуживать десять населенных пунктов, где проживают порядка четырнадцати тысяч человек.
Пост оборудован всем необходимым для того, чтобы у медиков была возможность восстановить силы между выездами. В нем обустроили кабинеты врачей и фельдшеров, а также комнаты отдыха для медиков и водителей.