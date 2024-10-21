Новый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл» стартовал в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Новый сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» начался в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в муниципалитетах области будет работать свыше шестидесяти пунктов приемов макулатуры.
Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию на официальном портале проекта, выбрать на карте подходящий пункт приема вторсырья и отвезти туда макулатуру. В пункте бумагу взвесят и выдадут акт о сдаче вторсырья. Его нужно будет загрузить в личный кабинет на сайте.
К участию в акции приглашаются образовательные учреждения, производственные предприятия и все желающие жители.