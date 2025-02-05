Новый завод по производству косметики запустили в Подмосковье. Предприятие заработало в Протвино, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализован компанией «Аравия». В возведение и оснащение первой очереди производственного комплекса инвестировали 700 млн руб. Площадь завода составила более 9 тыс. кв. м.

Работы по строительству второй очереди стартуют в ближайшее время. Когда комплекс будет введен полностью, в муниципалитете появится порядка 200 рабочих мест. На заводе будут выпускать уходовую и декоративную косметику.

С запуском нового завода мощности предприятия увеличатся на 40%. Ежегодно здесь смогут производить до 28 млн единиц продукции.