Новый завод по производству соусов готовится к запуску в Подмосковье

В Ступино достроили новый завод по производству соусов. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завод был построен компанией «ПК Печагин» на земельном участке площадью 3 га, который инвестор получил на льготных условиях в рамках программы «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций составил более 2 млрд рублей.

Площадь производственного комплекса составляет 14 тыс. кв. м. Здесь планируется выпускать до 10 тыс. тонн продукции ежемесячно. Это майонезы различной жирности, кетчупы и другие соусы. На предприятии создадут 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.