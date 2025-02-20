Объекты дорожной инфраструктуры в 12 округах Подмосковья очистили от незаконных граффити и рекламы

В 12 округах Подмосковья дорожные службы ликвидировали несанкционированные граффити и рекламу. Об итогах работы рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Жуковском, Раменском, Фрязино, Долгопрудном, Кашире, Богородском, Серпухове, Орехово-Зуево и ряде других муниципалитетов.

К примеру, в Жуковском устранили незаконную рекламу со знаков на улице Гагарина, в Кашире — рекламу с остановочных павильонов на улице Ленина в поселке Ледово, в Серпухове — граффити на остановке на 1-й Московской улице.

Жителей и гостей Подмосковья призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры. Это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о реализации нового этапа реконструкции Каширского шоссе.