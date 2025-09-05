Объем производства джемов увеличился в Подмосковье

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили об увеличении объемов производства джемов в регионе. Так, этот показатель за семь месяцев 2025 года почти на 15% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Всего с января по июль в области произвели свыше 68 тыс. условных банок джемов, фруктовых пюре и ореховых паст.

Подмосковье является лидером по выпуску такой продукции в ЦФО и России. На регион приходится около 28% от общего объема производства в округе и 14% от общего объема в стране.

В прошлом году в области произвели почти 95 тыс. условных банок этой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе модернизируют производство на заводах «ПепсиКо Холдингс».