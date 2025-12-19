Объем производства сырого молока в Подмосковье в 2025 году составил около 700 тыс. тонн

Объем производства сырого молока в Подмосковье в этом году составил порядка 700 тыс. тонн. Об итогах рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в министерстве, средний надой на корову в сельскохозяйственных организациях на конец года составит более 9 тыс. кг, в племенных хозяйствах — более 10 тыс.

В целом поголовье крупного рогатого скота в области достигает 170 тыс. голов, в том числе свыше 78,2 тыс. голов дойного стада.

С целью развития отрасли в области ведется реализация 13 инвестпроектов, которые рассчитаны до 2030 годах. Это позволит увеличить дойное стадо более чем на 37 тыс. голов. Объем производства молока вырастет на 427 тыс. тонн в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании современных технологий и нейросетей в сфере сельского хозяйства.