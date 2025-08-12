Объемы производства хлеба увеличились в Подмосковье за пять лет

В Подмосковье за последние пять лет выросли объемы производства хлеба. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2020 году в регионе произвели 428,1 тыс. тонн указанной продукции, а в текущем году — 627,8 тыс. тонн. Таким образом, рост составил 200 тыс. тонн.

Подмосковье — лидер по производству хлеба в ЦФО и России. За первые шесть месяцев 2025 года в регионе выпустили почти 30% от общего объема ЦФО и около 10% от общего объема России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.