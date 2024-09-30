Объемы промышленного производства увеличились в Подмосковье

Объемы промышленного производства растут в регионе. За период с января по август этого года показатели увеличились разу в нескольких отраслях, передает Министерство промышленности и науки Московской области.

Так, по сравнению с таким же периодом 2023 года объем производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличился более чем на 53%.

Металлургическое производство выросло почти на 51%, производство кожи и изделий из кожи — примерно на 53%. Обуви стали производить на 79% больше, текстильных изделий — на 30%, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей — более чем на 61%.

В общей сложности рост промышленного производства в регионе за указанный период составил более 11%.