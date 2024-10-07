Областной фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» пройдет в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Областной фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» состоится в Подмосковье в следующем месяце, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие будет организовано на базе дворца культуры им. Г. Конина в Егорьевске.
В рамках фестиваля состоится конкурс мультфильмов. За победу в нем будут бороться порядка 800 человек. Зрителям представят полторы сотни анимационных фильмов в пяти номинациях. Также вручат приз зрительских симпатий.