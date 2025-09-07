Обновленные лицей и гимназия Подольска распахнули двери для учеников и их родителей

В Подольске, после завершения масштабных ремонтных работ, свои двери для родителей и учеников распахнули лицей № 5 и гимназия имени Подольских курсантов. Об этом сообщает администрация городского округа.

В Подольске 6 сентября прошли дни открытых дверей в обновленных корпусах лицея № 5 и гимназии имени Подольских курсантов. Родители и ученики смогли оценить результаты масштабной реконструкции.

В лицее № 5, где обучается около 3000 учеников, для родителей провели дегустацию блюд из обновленного меню столовой. Они также посетили мастер-классы, посвященные образовательной программе, IT-технологиям, профориентации и проекту «Разговоры о важном». А директор Ольга Кульба рассказала о достижениях и планах учебного заведения, в котором обновили второй корпус.

В гимназии имени Подольских курсантов, которую посещают 2726 учеников, после капитального ремонта открылся академический корпус. Директор гимназии Наталья Квашенникова подчеркнула, что образовательное учреждение «открывает новую страницу своей истории». По ее словам, новое учебное пространство гармонично сочетает в себе историческое наследие и современные образовательные методы, формируя особую среду для обучения. В программе дня были концерт, экскурсии по музеям и мастер-классы.

