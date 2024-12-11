Современное оборудование для очистки воды будут производить в Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Свое производство расширило ООО «НПО Экосистема». Компания возвела производственный комплекс на участке, который был предоставлен за один рубль. В реализацию проекта было инвестировано порядка 140 миллионов рублей.

Предприятие в Солнечногорском округе функционирует с 2019 года. С вводом нового комплекса в муниципалитете появится около восьмидесяти новых рабочих мест.

Очистные сооружения компании используются по всей стране, а также поставляются за рубеж.