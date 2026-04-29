Обработку 2 тыс. км дорог провели в Подмосковье за ночь
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье за ночь провели обработку противогололедными материалами более чем на 2 тыс. км дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В среду на региональной сети Подмосковья дежурят около 200 единиц спецтехники — специалисты Мосавтодора мониторят погодные условия, чтобы при необходимости провести обработку проезжей части против скользкости», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Министр добавил, что специалисты продолжают устранять последствия непогоды. Уже ликвидировано более 1,1 тыс. упавших деревьев и 21 подтопление.
