Обработку 2 тыс. км дорог провели в Подмосковье за ночь

В Подмосковье за ночь обработали более 2 тыс. км дорог

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Подмосковье за ночь провели обработку противогололедными материалами более чем на 2 тыс. км дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В среду на региональной сети Подмосковья дежурят около 200 единиц спецтехники — специалисты Мосавтодора мониторят погодные условия, чтобы при необходимости провести обработку проезжей части против скользкости», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Министр добавил, что специалисты продолжают устранять последствия непогоды. Уже ликвидировано более 1,1 тыс. упавших деревьев и 21 подтопление.

Ранее о работе коммунальных служб в непогоду рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

