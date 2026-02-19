Образовательная программа «Школа главных врачей — регион» прошла в Раменской больнице. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках программы в больнице организовали занятия по повышению профессиональных управленческих компетенций для главврачей из разных регионов страны. Всего их посетили 11 специалистов из Калининградской, Ярославской, Псковской областей и Краснодарского края.

Для обучающихся организовали лекции и практические занятия в формате экскурсий. Особое внимание уделили работе кабинета выписки льготных лекарств, отделения рентген-диагностики, Центра амбулаторной онкопомощи, отделения медицинской профилактики.

Также для участников провели экскурсию в приемном отделении акушерского стационара Центра материнства и детства и рассказали им о работе родового отделения, операционного блока и реанимации, отделения патологии беременности.

В завершение участники встретились с главой округа Эдуардом Малышевым и обсудили меры поддержки медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости трансформации системы здравоохранения в области.